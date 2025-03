Automobilrefinanzierung: Was der Prozess bedeutet und wann er eine gute Idee sein könnte (oder auch nicht)

Es ist jedoch nicht immer sinnvoll, Ihr aktuelles Autokredit zu refinanzieren, da es viele Variablen gibt, die die Attraktivität von Ersatzkrediten leicht beeinflussen können. Wenn die folgenden Instanzen gelten, ist die Fortsetzung Ihres aktuellen Angebots möglicherweise die bessere Option – zumindest kurzfristig -, bis sich Ihre Umstände ändern.

Negative Eigenkapital ist etwas, mit dem sich die Refinanzierung kämpfen möchten: Dies ist, wenn Sie mehr schulden als das Auto wert ist. In diesem Fall kann es schwierig sein, ein neues Darlehen zu sichern, und selbst wenn Sie es getan haben, ist es unwahrscheinlich, dass die Bedingungen besonders günstig werden. Wenn Sie können, versuchen Sie, sich aus dem negativen Eigenkapital herauszuzahlen, bevor Sie einen neuen Deal sichern.

Mit zunehmendem Alter werden sie mehr zu einem Risiko für die Kreditgeber, da ältere Autos in der Regel eher in Verfall geraten. Wenn Ihr Auto nahe oder über 10 Jahre alt ist, sind die verfügbaren Angebote in der Regel weniger attraktiv, höhere Zinssätze und möglicherweise sogar zusätzliche Verwaltungsgebühren, die dem Kreditgeber helfen, das finanzielle Risiko in ihrem eigenen Namen zu verringern.

Wenn Ihre Kreditwürdigkeit seit dem Kauf des Fahrzeugs gesunken ist, wird die Refinanzierung der Chancen Sie mehr kosten, da Sie den Kreditgebern als Kunden mit höherem Risiko scheinen. Dies wird wahrscheinlich höhere Zinssätze, kürzere und möglicherweise sogar zusätzliche Gebühren anziehen. Die beste Aktion, die Sie hier ergreifen sollten, besteht darin, Ihre Kreditwürdigkeit zuerst wieder aufzubauen und dann zu überdenken, den Autodarlehen zu refinanzieren, sobald Sie in einer stärkeren finanziellen Position sind.