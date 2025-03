Audi A6 E-Tron Review

Dank des Ansatzes von Audi’s Clean Sheet für den A6 E-Tron fühlt es sich durchaus gut aus. Die Lenkung und die Bremsen verleihen ein gutes Gefühl, während die allgemeine Verfeinerung hervorragend ist-etwas, das umso beeindruckender ist, wenn man die Masse von mehr als zwei Tonnen in Betracht zieht. Der A6 fühlt sich nicht unhandlich an zu fahren; Es ist tatsächlich ein bisschen leichter als der Mercedes -EQE und entspricht dem BMW i5 auf der Waage.

Innenraum, Dashboard und Infotainment

Audi weiß ein oder zwei Dinge über intelligentes, raffiniertes Design und es hat sich nicht von der A6 E-tron enttäuscht. Ob in Sportback oder Avant Estate Form, der reinelektrische Exec ist ein beeindruckendes Auto.

Ein Blick in die Kabine zeigt viele Premium-Materialien sowie glänzende Akzente, die zweifellos schwieriger sein werden, Kratzer und Flecken frei zu halten. Für welche Spezifikation Sie sich entscheiden, fühlt sich die Polster des A6 angemessen angemessen an, mit einer Auswahl an künstlichem Leder in Sport- oder S-Linienversionen, Dinamica-Mikrofaserverkleidungen in Ausgabe 1 Autos oder der Nappa/Milano-Lederkombination im oberen S6.

Auf dem Armaturenbrett befindet sich ein riesiges Dual-Screen-Display, was bedeutet, dass Steuerelemente leicht erreicht werden können. Es gibt jedoch auch eine Reihe von Schalter an der Türplatte, die die Lichter, Spiegel, Fenster und Türschlösser betreiben. Es sieht alles ein wenig überladen und einschüchternd aus, aber wir haben festgestellt, dass es nicht lange dauert, um sich mit der Funktionsweise von Funktionen vertraut zu machen.