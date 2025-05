Armutsknöpfe: Wofür sind diese leeren Tasten in Ihrem Auto?

Waren Sie schon einmal am Steuer eines Autos, schauten in die Mittelkonsole und bemerkte einen leeren Knopf, ohne dass ein Abziehbild darauf angezeigt wird, um eine Funktion anzuzeigen? Wenn ja – das ist ein Armutsknopf. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Knopf, der nicht deprimiert werden kann, oder wenn es kann, dient es keine Funktion. Also, worum geht es und warum haben wir sie?

Autohersteller verwenden Armutsknöpfe, um Öffnungen in einem Stück Trimm, das normalerweise auf der Mittelkonsole, am Lenkrad oder am Infotainment -System zu finden ist. Um die Produktionskosten niedrig zu halten, stellen sie nur ein Panel mit Ausschnitten her, um jeden möglichen Knopf gerecht zu werden. Viele dieser Tasten beziehen sich möglicherweise auf optionale Extras, wie z. B. Klimaanlagen. Dies ist das, was als Armutsknopf bekannt ist, und deshalb existieren sie.