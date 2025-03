Antriebelektrische Auszeichnungen 2025: Die Gewinner

Um ein Auto wie dieses für einen so attraktiven Preis auf den Markt zu bringen, war Citroen mit der Spezifikation des E-C3 klug, also das Basismodell! Hat eine Smartphone -Wiege anstelle eines Infotainment -Systems – aber es ist nicht auf das wichtige Zeug aufgegriffen, sodass es auch standardmäßig eine Klimaanlage hat. Der E-C3 fährt gut und tickt einen traditionellen Citroen-starken Punkt ab, und die kastenförmige Form ist ebenfalls praktisch. Im Wesentlichen ist es ein richtiges Auto und ein elektrisches, zu einem zugänglichen Preis, und wir mögen es dafür.

„Der Citroen E-C3 ist nicht bahnbrechend. Es ist nur ein erfrischend einfaches und gut ausgestattetes Elektroauto, das Sie kein Vermögen kostet. Was kann man nicht mögen? „

Bester Familien -Elektroauto: Kia EV3

Kia hat uns in den letzten Jahren einige großartige Elektroautos mitgebracht und die EV3 ist eine weitere Interpretation der Gewinnerformel. Familien werden die praktische und geräumige Kabine lieben, die ein Qualitätsniveau weit über den Preis des Autos hinaus ausstrahlt. Vieles von dem, was an dem größeren Kia EV9 großartig war, ist im kompakteren Paket des EV3 vorhanden und das ist ein großes Positives in unserem Buch.

Die neueste Designphilosophie von Kia prägt das Äußere des EV3 mit seinen scharfen Linien und klobigen Proportionen, während sich das Auto auf der Straße sicher und vorhersehbar anfühlt. Die Effizienz ist mit den Elektroautos der Top Family Electric, unabhängig davon, ob Sie die günstigere Batterie mit einer Reichweite von 267 Meilen für bis zu 370 Meilen auswählen. Wir haben 4,6 m/kWh bei unserem Test geschafft, was zu den besten Renditen gehört, die wir von jedem Familiengröße gesehen haben.

„Der Kia EV3 ist ein hervorragendes Paket mit verschwommenen Schwachstellen, wenn es darum geht, die Bedürfnisse von Familienautoskäufern zu erfüllen. Es ist eine gute Einführung in Elektroautos. “

Bestes Premium -Elektroauto: BMW i5

Wir wissen, dass der Ruf von BMW im Automobilraum, aber wir waren immer noch überrascht, wie gut der BMW I5 die vertrauten Eigenschaften der Marke für die EV -Ära aktualisiert. Es fährt immer noch wie ein BMW, aber mit einer völlig neuen Verfeinerung und nicht geringer Leistung.