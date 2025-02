Alpine A290 Review

Die Innenqualität ist beeindruckend. Die Kabine verfügt über weichere Materialien über hochfrequente Kontaktpunkte sowie sportlich aussehende Akzente in Blues und Silber.

Wir fanden heraus, dass das Armaturenbrett ziemlich hoch positioniert ist und zusammen mit der flachen Windschutzscheibe der A290 die Sichtbarkeit für einige ein wenig eingeschränkt macht. Es gibt jedoch keinen Kompromiss im Grundkomfort, da der Alpine die gleichen Sitze wie die R5 verwendet, die hervorragend unterstützend sind.

Der Drei-Knopf-Ausrüstungswähler befindet sich auf einer neu gestalteten Mittelkonsole (im Vergleich zu dem Stiel-Design, das Sie auf dem R5 finden), aber dies bedeutet, dass es keinen Platz für einen Cupeholder gibt, während auch der Center Storage Cubby kleiner ist.

Was viel positiver ist, ist das Google-basierte Infotainment-System der A290. Reaktionsschnell und einfach über ein zentral montiertes 10,1-Zoll-Display zu navigieren, profitieren Sie von Google Maps und anderen Diensten, ohne dass sowohl drahtloser Android Auto als auch Apple CarPlay enthalten sind, wenn Sie es vorziehen. Wenn Sie ein Musikliebhaber sind, werden Sie das aktualisierte Audiosystem zu schätzen wissen, das mit den GT Premium- und GTS -Modellen geliefert wird.

Kofferraum, Sitzgelegenheiten und Praktikabilität

Länge Breite Höhe Kofferraum (Sitzplätze nach oben/unten) 3.990 mm 1.820 mm 1.520 mm 326 Liter/Na

Wenn Sie nach einem A290 -Modell suchen, müssen Sie bedenken, dass es mit bestimmten Kompromissen in Bezug auf die allgemeine Praktikabilität einhergeht. Heckplatz ist eng und es gibt nicht viel Platz über einem rein elektrischen Mini-Cooper-trotz der Tatsache, dass die Renault zwei zusätzliche Türen hat. Der flache Boden hilft, zusätzlichen Fußraum zu schaffen, aber es ist keine leichte Aufgabe.

Der 326-Liter-Kofferraum verbessert die allgemeine Praktikabilität des A290 (für den Kontext sind es 55 Liter auf einem Volkswagen-Golf), wonach die Speicheroptionen begrenzt werden. Unter der Motorhaube gibt es keinen falschen Boden oder „Frunk“ -Raum, um Ladungskabel zu speichern. Wie bereits erwähnt, ist die Kabine nicht mit verwendbaren Cubbies spülen und verfügt nicht über einen Becherhalter.

Zuverlässigkeits- und Sicherheitsbewertung

Der Euro-NCAP der Branchensicherheit hat den Renault 5 im Dezember 2024 getestet und ihm eine Vier-Sterne-Bewertung verliehen-auch die Bewertung auf den eng verwandten Alpine anwendete, da es sich um die gleiche Struktur und die gleichen Sicherheitsausrüstung handelt.

Die A290 verzeichnete eine 80-prozentige Marke für die Sicherheit von Erwachsenen und Kindern, teilweise aufgrund des Fehlens eines zentralen Airbags, um zu verhindern, dass die Insassen vor dem Sitz vorne miteinander kollidieren. Es verlor auch Punkte in der Kategorie Straßenbenutzer (76 Prozent) in der schutzbedürftigen Straßenbenutzer -Kategorie aufgrund einiger schlechter Ergebnisse in Bezug auf die steifen Windschutzscheibensäulen, während die Sicherheitsassistentore bei 68 Prozent lag. Obwohl kein Top-Fünf-Sterne-Ergebnis, ist der A290 immer noch ein sicheres Auto, und es lohnt sich daran, sich daran zu erinnern, dass die Sicherheitsbewertungen am härtesten sind, was sie waren.