Alles, was Sie über No-Passing-Zonen wissen müssen

Die kurze Antwort lautet Ja-Sie können nicht legal in einer No-Passing-Zone übergehen, es sei denn, ein Verkehrsbeamter hat Ihnen gesagt, dass Sie dies tun sollen, oder in Fällen, in denen Ausnahmen zuvor erwähnt wurden.

Eine No-Passing-Zone ist eine Verkehrsregulierung, und wie andere Regeln der Straße ist es in vielen Bundesstaaten eine feinbare Straftat, dieses Gesetz offen zu gehorchen. In Colorado gilt das Überholen eines Fahrzeugs vor Ihnen, während Sie sich in einer No-Passing-Zone befinden, als Verkehrsverbindung der Klasse A mit einer Strafe von 100 US-Dollar. In Oregon werden Sie wegen eines Verstoßes gegen die Klasse B zitiert und können mit einer Geldstrafe von mindestens 135 US -Dollar oder höchstens 1000 US -Dollar belegt werden. In der Zwischenzeit bedeutet unsachgemäßes Bestehen in New Jersey (zu dem auch das Ignorieren der No-Passing-Zonenmarkierungen und -schilder gehört) eine Geldstrafe zwischen 52 und 202 US-Dollar. Gleiches gilt für Florida, wo Sie wegen eines beweglichen Verstoßes und einer Gebühr von 60 USD angeklagt werden.

Vielleicht ist eine der härtesten Strafen in Montana. Wenn Sie wegen verstörterer Regeln für die Zone ohne Passage verurteilt wurden, können Sie entweder eine Geldstrafe zwischen 50 und 500 US-Dollar, die für sechs Monate oder weniger ins Gefängnis gebracht wurden, oder beides angeklagt.

Überprüfen Sie die Einzelheiten Ihrer örtlichen staatlichen Gesetze in Bezug auf No-Passing-Zonen. Aber selbst wenn Sie nicht legal bestraft oder angenommen werden, weil Sie die No-Passing-Zone in Ihrem Bundesstaat nicht gehorchen, ist es immer noch wichtig, dem Gesetz zu folgen, um Sie und andere Fahrer auf der Straße zu schützen. Dies ist eine der besten Tipps für die Fahrersicherheit, insbesondere nachts, wenn die Sichtbarkeit noch niedriger ist.