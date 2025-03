Alles, was man über die Pontiac Trans Am von 1986 wissen sollte (und wie viel es heute wert ist)

Der 1986er Pontiac Trans Am, ein Trimmpaket des legendären Pontiac Firebird, debütierte fast genau in der Mitte der dritten Generation des Modells, die von 1982 bis 1992 dauerte. Diese Pontiacs, die mit überwältigender Kraft behindert sind, verfügen dennoch über eine schlanke, aerodynamische und allgegenwärtige Körperform aus den 1980er Jahren, die durch die Präsenz auf dem Bildschirm noch berühmter werden. Tatsächlich ist der Firebird Trans Am als eines der beliebtesten Fahrzeuge in der Geschichte des Films, von dem zentralen Fokus der „Smokey and the Bandit“ -serie bis zum 21. Jahrhundert. Wenn man sich jedoch auf die dritte Generation bezieht, fällt mir ein Franchise ein: „Knight Rider.“ Diese Show enthielt 1982 trans Am, während das Modell 1985 mit Erweiterungen auf der Frontlippe, Rocker-Panels und Viertelpanels ein Facelifting erhielt.

Trotz dieser Unterschiede kosten die Modelle vor und nach dem Abfertigung in der Regel für ein Aktienfahrzeug ungefähr das gleiche, wobei die Preise für einen Trans-Am-Trans-AM von 1986 in der hochfourstelligen bis zu niedrig fünf Ziffern Reichweite abhängigen Kilometerleistung und -bedingung schweben. Erwarten Sie, dass Sie rund 12.000 US -Dollar zahlen (etwa das gleiche wie die ursprünglichen $ 12.395 MSRP). Sie sind sicherlich keine schlechten Autos, obwohl sie zweifellos Produkte ihrer Zeit bleiben. Ein 1986er Trans Am ist eines der 1980er Jahre aussehendsten Fahrzeuge, die jemals von GM geträumt wurden, möglicherweise nur von Camaro und C4 Corvette geschlagen, dank ihrer faszinierenden digitalen Instrumentencluster. Angesichts ihrer relativ geringen Einstiegskosten gehören diese Pontiacs jedoch einige der am besten zugänglichen Sportwagen der 1980er Jahre auf dem heutigen Markt. Lassen Sie uns einen tiefen Eintauchen in einige seiner feineren Details machen, beginnend mit der Mechanik des Fahrzeugs.