Alles über den neuen Jeff Bezos-Backed Slate Pickup zu wissen

Der Slate Electric Pickup verfügt über einen 52,7-kW-Akku, der angepriesen wird, um 150 Meilen Meilen pro Ladung zu bieten, während ein Accessoire 84,3-kWh-Akku die Reichweite auf 240 Meilen übernimmt. Das Laden wird vom NACS -Anschluss behandelt, während der Bord -Akku in der Bordkulbilanz auf Level 3 -DC -Ladevorgänge verarbeiten kann, mit dem in nur etwa 30 Minuten einen leeren Tank bis zu 80% füllen kann. Zu Hause können Ladeaufgaben direkt über das mitgelieferte Kabel behandelt werden, das in den regulären 240-Volt-Ausgang anschließt.

Das Unternehmen wird über seinen Online -Shop separat CCS (Level 3) und J1772 (Level 2) Ladekits verkaufen. Der Slate Pickup ist in einer RWD-Konfiguration (RWD) mit einem Einzelmotor-Heckantrieb (RWD) erhältlich und beschleunigt eine bescheidene Höchstgeschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde und beschleunigt in acht Sekunden von noch 60 Meilen pro Stunde. Um diese Zahlen relativieren zu können, kann Teslas billigstes Auto, das neue Modell 3, diese Beschleunigungszahlen in 2,9 Sekunden ziehen. Die maximale Nutzlastkapazität beträgt 1.400 Pfund, während das Abschleppgrunt bei 1.000 Pfund liegt.

Auf der Sicherheitsfront wirbt Slate eine USNCAP-Bewertung mit 5 Sternen sowie Funktionen wie bis zu acht Airbags, schlüssellosen Eintritt, Kollisionswarnung, Auto-Notbremsung und elektronische Stabilitätskontrollen. Was das Styling betrifft, denken Sie es als den Rivianer des armen Mannes, aber kleiner und funkiger. Der Umsatz wird ausschließlich über Slate’s eigenes Geschäft ausgeführt, während im nächsten Jahr Testfahrzeuge zur Verfügung stehen. Für die Wartung hat das Unternehmen eine landesweite Roadmap für 2.500 Standorte im ganzen Land festgelegt.