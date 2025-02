Alfa Romeo Junior Review

Es gibt immer noch eine angemessene Menge an Schub, aber das Auto fühlt sich eher in seiner Stromversorgung als aggressiv an. Unser Junior-Veloce-Testauto ist das schnellste Bündel mit 276 PS und 345 Nm Drehmoment zum Wasserhahn, und dies führt (kombiniert mit seinem niedrigen Bordsteingewicht) zu einer Sprint-Zeit von 0-62 Meilen pro Stunde von 5,9 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 124 km / h.

Das Veloce ist in einer geraden Linie sicherlich nicht mehr aus der Tiefe, aber durch die Ecken, in denen einige der größten Lächeln produziert werden. Die Ingenieure von Alfa haben die Lenkung, die Federung, die Bremsen und mehrere andere Komponenten sorgfältig gefertigt, um sicherzustellen, dass sich der Junior -Veloce so charismatisch wie möglich anfühlt.

Die Stromversorgung wird über ein mechanisches Torsen-Differential an die Räder geliefert, wodurch der Junior-Veloce zum ersten Elektroauto mit Frontantrieb ein solches Setup verfügt. Dies ist eine von mehreren Komponenten, die dazu beitragen, die Masse des Alfa in Schach zu halten.

Es gibt eine sehr angenehme Präzision im Alfa Romeo Junior Veloces Lenkung und Gasreaktion, und das Auto fühlt sich genug gepflanzt, um mühsam herumzuhüpfen. Selbst während wir unseren Spaß während des Tests hatten, blieb die Fahrt sehr bequem.

Stellen Sie sich den Alfa Romeo Junior eher als lustig als wild vor, und es gibt nur sehr wenige andere Elektrofahrzeuge, die sich für das schiere Fahrvergnügen nähern können.

Innenraum, Dashboard und Infotainment

Der Alfa Romeo Junior ist als die nobelsten seiner tollantischen Geschwister positioniert, und seine Kabine hat diesen Titel sicherlich gerecht.