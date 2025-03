9 der mächtigsten GMC -LKWs, die jemals hergestellt wurden und von Pferdestärken eingestuft wurden

Der Syclone ist eines der einzigartigsten Fahrzeuge da draußen – es ist tatsächlich eine andere Version des GMC Sonoma. Es wurde erst von 1991 bis 1992 produziert und bot einen leistungsstärkeren Motor, der in der Lage war, eine respektable Leistung von 280 zu erreichen. Obwohl es sich um ein relativ hoher Lastwagen handelte, hatte es eine ziemlich schwere Zeit, die Rolle von einem zu übernehmen.

Wenn Sie sich die Geschichte hinter dem GMC -Syclone betrachten, erhalten Sie einen interessanten Kontext für die Grenzen seiner Macht. Die Höchstgeschwindigkeit war nicht in der Lage, bestimmte Sportwagen der frühen 90er Jahre zu schlagen, und sein Motor konnte die Hitze bei wärmerem Wetter nicht tragen. Der Name wurde in den letzten Jahren von Specialty Vehicle Engineering vorübergehend „wiederbelebt“ und gewährte ihm eine noch größere Stärke von 750 PS. Aber das tatsächliche Fahrzeug ist nicht viel mehr als ein Canyon mit einem anderen Motor, so dass es nicht wirklich zum Erbe des Syclone beiträgt, wie es seinen Namen einfach für eine völlig andere Abholung verwendet.