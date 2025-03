8 super zuverlässige Motoren, die über 300.000 Meilen dauern können

Die Motoren von Volkswagen sind besonders dafür bekannt, nicht die zuverlässigste zu sein. Viele der Motoren der Gruppe werden häufig in Foren gesprochen, und viele Menschen warnen potenzielle Käufer vor ihnen. Das ist bei den 1,9 TDI nicht der Fall.

Die 1,9 TDI wurden in den 1990er Jahren erhältlich und dauerten in einigen Fällen in den späten 2000er Jahren und in einigen Fällen in den frühen 2000er Jahren. Es fand ein Zuhause in allem, von Golfs über Jettas und viele Skodas und Plätze in Europa und anderen Märkten.

Immer wenn es um zuverlässige, langlebige Dieselmotoren geht, erhält die 1,9 TDI immer Top-Punkte. Bei regelmäßiger und ordnungsgemäßer Wartung dauern diese Motoren nicht 300.000 Meilen. Vielmehr werden sie bequem 600.000 Meilen oder vielleicht sogar mehr als das gehen.

Sie sind auch dafür bekannt, dass sie sehr leicht in gefrorenen Temperaturen beginnen, was Sie für viele Dieselmotoren nicht sagen können. Erstaunlicherweise bot VW die 1,9 TDI in den USA für eine Weile an. Wenn Sie also einen älteren VW mit diesem Motor abholen, werden Sie es nicht bereuen. Small Wonder haben wir es in unserem eigenen Überblick über die zuverlässigsten Motoren vorgestellt, die jemals von Volkswagen hergestellt wurden.