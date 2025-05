Während die Toyota Crown nicht die gleiche Namenserkennung wie die meisten anderen Modelle hier – zumindest in Amerika – ist es eine sichere Wette für Zuverlässigkeit. Es ist seit vielen Jahrzehnten ein Grundnahrungsmittelmodell in der japanischen Aufstellung des Herstellers, obwohl es für das Modelljahr 2023 nur wieder nach Nordamerika eingeführt wurde. Beim Start fanden wir das Auto sowohl in seiner Fahrt als auch in seiner Leistung beeindruckend, wobei der Hybrid Max Antriebsstrang viel Poke bietet. Sein ungewöhnliches Aussehen macht es auch zu einem aufmerksamkeitsstarken Modell als andere Helden mit hoher Kilometerleistung.

Die Krone erhält für 2025 durchweg stark prognostizierte Zuverlässigkeitswerte, unterstützt durch die Tatsache, dass sie Teile einschließlich des Antriebsstrangs mit anderen, bekannten Modellen im Toyota-Bereich teilt. Es ist keine traditionelle Limousine in dem Sinne, dass es eine Fahrhöhe bietet, die einer Frequenzweiche ähnlicher ist, und leider erreicht der Hybrid-Max-Antriebsstrang, den wir während des Tests beeindruckend empfanden, nicht die gleichen hocheffizienzigen Zahlen wie der Basis-Spec-Antriebsstrang. Wir sind jedoch insgesamt mit dem Zauber der Krone verkauft, nicht zuletzt, weil es genauso zuverlässig sein sollte wie andere, weniger ungewöhnliche Toyota -Modelle.