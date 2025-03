8 der am schlimmsten aussehenden Innenräume in der Automobilgeschichte

Wenn Sie Anfang der 2000er Jahre aufgewachsen sind, sind Ihre Erinnerungen an den Hummer H2 entweder Rap -Musikvideos, verschiedenen Prominenten wie LeBron James zu verdanken, die sie kaufen und sie in alberner Grad modifizieren, oder weil es sich im Jahr 2004 um einen der drei Luxus -SUVs in der Notwendigkeit von Speed ​​Underground 2 handelte.

Nachdem General Motors AM General übernommen hatte, schuf es den Hummer H2 als Hommage an die ursprüngliche Kriegsmaschine in die Straßenmaschine, die Humvee und Hummer H1. Es war ein luxuriöseres, bodenständiges SUV-Angebot, das zu der Militärlegende, die wir alle kennen und lieben, zurückhören würde. Wir schätzen die Mühe zwar, aber das ist es nicht.

Doug Demuro erklärte (und verspottete) alles in seinem YouTube -Video sehr gut. Zusätzlich zu allen Details des Außenstils sind gefälschte Dekorationen, das Innenraum ist ein absoluter Hodgepodge. Es gibt einen ungenutzten Raum, eine schreckliche Ausstattung, die immer noch dem GM -Standard der Zeit und einem allgemeinen Qualitätsmangel entsprach. Das war nicht das Ende der Innenprobleme im H2, da der Fahrer auch mit völlig nutzloser Sichtbarkeit im Namen des Stils mit völlig nutzloser Sichtbarkeit kämpfen musste.