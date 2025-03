7 klassische Chrysler -Konzeptautos, die die Geschichte vergessen hat

Unter den futuristischen Elementen wie den schlecht beratenen Turbinen nahm sich Chrysler auch die Zeit, um mit ihren Konzeptfahrzeugen etwas praktischeres zu entwickeln. Das CCV oder das Composite Concept Vehicle war ein Versuch, etwas weniger Lächerliches, der Art von Modell, die einige Fahrer realistisch gesehen jeden Tag sehen können. Es wurde 1996 eingeführt und war im Wesentlichen Chryslers Einstellung zu Citroens 2CV.

Das 2CV war zwar das vielleicht am weitesten am weitesten entfernte, zuverlässige, kostengünstige kleine Arbeitstier, das 1948 debütierte und bis 1990 in verschiedenen Formen produziert wurde, über vierzig Jahre und genau 5.114.969 hergestellte Fahrzeuge in der Familie. Die 2CV -Formel hatte zweifellos die Kraft, und einige Jahre nach ihrer Absaltung trat Chrysler mit seinem Konzept CCV ein, um dies selbst zu nutzen.

Der Plan für das Fahrzeug bestand darin, es einfach zu halten. Sehr einfach. Das Museum of Modern Art zitiert François Castaing, Executive Vice President bei Chrysler, als erklärt, dass „unsere ursprüngliche Richtung darin bestand, ein Auto zu entwickeln, das so einfach zu versammeln war wie Spielzeug“. Dies war schien keine Übertreibung zu sein: Sein Körper wurde an nur vier Stellen zusammenschrank und unter Verwendung von Injektionsformungen gebildet. Das bescheidene kleine Modell, das 1.200 lbs wog, bot eine maximale Geschwindigkeit von etwa 70 Meilen pro Stunde und einen 0-60 von 25 Sekunden, der von einem 800-cm3-Zweizylindermotor angetrieben wurde. Wir werden nie wissen, wie es sich möglicherweise entwickelt hat, wenn es in die Produktion auf der ganzen Welt eingetreten wäre.