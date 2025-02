7 der am meisten gehassten Chevrolet -Modelle, die jemals hergestellt wurden

Es ist üblich, im Nachhinein die Academy Awards zurückzublicken und zu glauben, dass ein bestimmter Gewinner eines bestimmten Jahres mit dem besten Bild weniger als verdient ist, als diese Auszeichnung zu verdienen. Das passiert nicht so oft bei Autos, aber MotorTrend möchte vielleicht auf 1971 zurückkehren und seine Wahl für das Auto des Jahres ändern, da das Vega schnell zum Albatros wurde und nach 1977 eingestellt wurde.

1972 erinnerte sich Chevrolet wegen einer Vielzahl von Problemen an eine halbe Million Vegas. In der Hinterachse gab es einen Designfehler, der dazu führen konnte, dass die Räder tatsächlich vom Fahrzeug fielen, und das war nur ein Problem vieler. Der Motor neigte dazu, schlecht genug zu überhitzen, um die Zylinder zu verziehen. Dies würde den Kühlmittelfluss verändern und dazu führen, dass der Motor übermäßige Mengen an Öl verbraucht, was letztendlich einen Motorausfall verursacht. Die vorderen Kotflügel des Vegas verrosteten ebenfalls schnell, weil Chevrolets billige Bewegung, keine Plastikkotflügel -Liner zu installieren.

Chevrolet war schließlich in der Lage, all diese Probleme zu beheben, aber es gibt keinen Ruf, einen Motor zu haben, der schmilzt und räder, der abfällt. Die Leute hörten auf, das Vega zu kaufen, und das ehemalige Auto des Jahres des Jahres endete in Schande.