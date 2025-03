7 Alternativen zum Tesla -Modell Y.

Tesla war eine der ersten reinelektrischen Marken, die im Vergleich zu anderen EV-Marken und längeren Autoherstellern einen Vorsprung erzielte. Dieses Bein ist schon lange vorbei. In den letzten Jahren haben mehrere große Autohersteller begonnen, beeindruckende EVs zu produzieren, und einige neue Unternehmen wurden im gleichen Zeitraum gegründet und blühen. Darüber hinaus bieten viele Unternehmen Tesla Supercharger -Adapter (oder NACS -Stecker) an, damit ihre Autos an Teslas Stationen aufgeladen werden können – so dass der Vorteil so gut wie verdunstet ist. Da die Rivalen weiterhin mehr Reichweite und Funktionen hinzufügen, ist klar, dass die Wettbewerbsbedingungen unter EV -SUVs viel gleichmäßiger geworden sind.

Bei Elektrofahrzeugen wird der Kraftstoffverbrauch mit MPGE gemessen, aber auch in der Menge an Strom, die während der Reise verwendet wird. Wo Sie Meilen pro Gallone mit gasbetriebenen Autos und MPGE mit EVs sehen, verwenden EVs auch Kilowattstunden pro 100 Meilen Fahrt. Es entspricht der Menge an Energie, die für 100 Meilen erforderlich ist, und das ist der Hofstock, den wir hier verwendet haben, sowie gegebenenfalls einige Reichweite Schätzungen (weniger Energie genutzt = effizienter). Das Modell Y erhält beispielsweise eine EPA -Bewertung von 27 kWh/100 Meilen auf dem Long -Range -AWD -Modell, während das Leistungs -AWD -Modell mehr Energie verwendet – 32 kWh/100 Meilen. Das Betrieb des Leistungsmodells würde also mehr Energie und mehr Geld erfordern. Hoffentlich hilft dies dabei, den Verbrauch und die Reichweite verschiedener Konkurrenten in die richtige Perspektive zu bringen, während wir diese Liste durchgehen.