6 Top-CAR-Wiederherstellungsschleppgurte bei Amazon

Der billigste Artikel auf dieser Liste, Sie können die 2 „x 20“ -Version des Sumplunct -Schleppriemens für nur 13,99 USD erhalten. Alternativ ist die 3 „x 20“ -Version für etwa 23,99 US -Dollar im Einzelhandel erhältlich. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 Sternen von über 470 Amazon -Rezensenten bestehen beide Schleppriemen aus 100% Premium -Polyester, die Wärme und Feuchtigkeit widerstehen können. Es wird getestet, um eine Bruchfestigkeit von 20.000 Pfund zu haben, und funktioniert perfekt für eine Tonne Fahrzeuge, von Motorrädern und ATVs bis hin zu Fülle in voller Größe. Ganz zu schweigen davon, dass Sumplunct mitteilt, dass es aus tubulärem Gurtband von Militärqualität gebaut wurde.

Im Allgemeinen ist es ziemlich leicht und einfach mit einer kleineren Variante zu speichern, die nur 1,63 lbs wiegt, was leichter ist als ein Hammer. Diese Version ist auch in einer leuchtend gelben und schwarzen Farbe erhältlich, die es im Dunkeln leicht zu sehen ist. Bei der Option 3 „x 20“ verfügt der Sumplunct -Schleppriemen über eine Festigkeit von 30.000 Pfund und in Orange erhältlich.

Wenn Sie jedoch eine Version mit eingebauten Haken wünschen, bietet Sumpluct einen ATV-Schleppriemen, der bis zu 15.000 Pfund verarbeiten kann und an beiden Enden Metallhaken enthält. Wenn Sie sich stattdessen entscheiden, verkauft Sumpruct ein einzelnes Pack mit der 2 „x 20“ für 13,89 US -Dollar, während ein Paar 27,99 US -Dollar kostet. Von 250 Bewertungen hat die ATV -Version des Schleppriemens auch durchschnittlich 4,6 Sterne bei Amazon geschnappt.