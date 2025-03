6 Möglichkeiten, die Schleppkupplung Ihres Autos zu benutzen (neben dem Abschleppen)

Wenn Sie Zeit damit verbringen möchten, Outdoor-Aktivitäten auszuführen, oder wenn Sie ein Gewerbetreibender sind, der regelmäßig an verschiedenen Baustellen arbeitet, sind Sie es wahrscheinlich gewohnt, in Situationen mit schlechten Lichtverhältnissen zu navigieren. Leichte Bars – beliebte Außenzubehör für Lkw -Besitzer – werden heutzutage unter Arbeitnehmern und Outdoor -Enthusiasten dank des extrem hellen Lichts, das sie bieten, immer beliebter. Menschen installieren jedoch im Allgemeinen Lichtstangen an der Vorderseite ihrer Fahrzeuge, was bedeutet, dass sie weniger praktisch sind, wenn Sie eine zusätzliche Beleuchtung für ein Projekt oder eine Aufgabe hinter dem Auto benötigen.

Glücklicherweise können Sie den Hitch -Empfänger Ihres Fahrzeugs verwenden, um dieses Problem zu beheben, indem Sie Zubehör wie die Nilight Tow Hitch Lights verwenden. Diese Lichter sind für 2-Zoll-Hitch-Empfänger ausgelegt und verfügen über zwei LED-Lichtwürfel, die sowohl Rampenlicht als auch Überschwemmungslichtbalken bieten können.

Das Kit wird als einfach zu installieren und enthält alles, was Sie benötigen, um das Licht einzustellen, einschließlich eines Kabelbaums, der Montagehalterung, der Sicherungen und vieler mehr. Es ist mit hochkarätigen Materialien gebaut, und die Lichter selbst sind IP67-Bewertungen, um sich vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Mit der einstellbaren Halterung können Sie den Strahl der Leuchten dort lenken, wo Sie ihn am dringendsten benötigen, während das Aluminium-Licht-Profil eingebaute Kühlkörper aufweist, um Wärmeschäden zu vermeiden. Das Nilight Hitch Light Kit kostet 54,99 US -Dollar und verfügt über 4,6 von 5 Sternen, die auf fast 1.500 Kundenbewertungen basieren.