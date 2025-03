6 der seltensten Honda -Autos jemals gemacht

Die meisten Menschen würden sich keinen Honda als seltenes Auto vorstellen. Schließlich sind Hondas allgemein als Massenfahrzeuge bekannt, die in sehr großen Mengen hergestellt werden, ein Punkt, den die 1.291.490 Hondas, die in den USA im Jahr 2024 verkauft wurden, nachgewiesen. Tatsächlich waren drei Honda-Fahrzeuge (der Civic, den Piloten und die Odyssee) die meistverkauften Fahrzeuge in ihrem Markt, in dem sich auch die Entsprechungen in großen Quantitäten verkaufen. Das heißt aber nicht, dass Hondas nicht selten sein können.

Im Laufe der Jahre wurden eine Reihe sehr seltener Autos gemacht, von denen einige Hondas sind, die Sie nicht bemerkt haben. Die Gründe für ihre niedrigen Produktionsmengen variieren. Es gab Homologationsspezialitäten, experimentelle Autos, die für einen Versuchszeitraum, Hochleistungsvarianten mit Abzeichen eingepasst werden sollen, die in niedrigen Mengen, Verkaufsausfällen, auf Track-fokussierten Varianten und anderen verkauft wurden.

In diesem Artikel werden sechs bemerkenswerte Beispiele für die seltensten Hondas behandelt, die jemals gemacht wurden. Die Produktionsmengen von jedem dieser Hondas reichen von einem Hoch von etwa 1.000 bis zu nur fünf.