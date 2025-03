6 der besten Scheibenwischerblätter für den Winter (laut Bewertungen)

Bosch befindet sich in der oberen Hälfte der Slashgear-Liste aller wichtigen Brandschaften, die am besten am besten bewertet werden. Autozone hat Bosch -Ikon -Scheibenwischer zusammen mit einer eigenen Duralast -Marke in seiner Liste der „besten Winterscheibe -Scheibenwischerblätter für Eis und Schnee“ und nennt es „eine Top -Wahl für das Fahren des Winters“.

Das Bosch -Symbol ist eine Strahlklinge, die keinen Rahmen hat und so konzipiert ist, dass sie den Druck gleichmäßig über Ihre Windschutzscheibe verteilen, damit sich Schnee und Eis nicht so viel ansammeln. Es ist kein Silikon, was es anfälliger für kaltes Wetterschäden macht, aber auch das Produkt erschwinglicher macht. Während es aus Gummi hergestellt ist, ist das Symbol eine der besten Klingen, die Sie bekommen können, die kein Silikon ist, da Bosch „Clearmax 365-Technologie“ verwendet, um den Gummi-Kern in einer Schutzhülle zu beschichten. Schnee, Eis und Trümmer haften nicht so stark an die Klingen, was die Wischbewegung reduziert – dies hilft nicht nur, Streifen zu verhindern, sondern macht die Scheibenwischer auch leiser, wenn sie funktionieren.

Darüber hinaus setzt Bosch die Spannungs -Federbogen -Technologie ein, mit der sich das Symbol an die spezifische Kurve Ihrer Windschutzscheibe anpassen und besser passen kann. Kombiniert mit einem eingebauten asymmetrischen Spoiler hilft das Ikone, sich fest am Glas zu halten, damit die Scheibenwischer keine Stellen verpassen. Das Symbol verfügt über einen Adapter, der nicht mit einem oberen Schloss, einer Seitenschloss oder einer Prise -Lasche kompatibel ist. Wenn Sie jedoch 9×3 mm oder 9×4 mm Haken -Wischerarme haben, sollte die Installation eine Brise sein.

Amazon listet das Bosch -Symbol für 26,99 US -Dollar auf, dieser Preis ist derzeit 17% Rabatt.