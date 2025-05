6 Automarken, die Sie vielleicht nicht erkennen, sind im Besitz von Volkswagen

Nur wenige Fahrzeuge waren in den 1960er und 1970er Jahren ebenso einflussreich für die SUV- und Pickup -Szene wie der Scout -Truck. Der Hersteller wurde 1986 von International Harvester produziert, das 1986 und dann im Jahr 2024 Navistar wurde, und machte sich auf den Weg, um das praktischste Fahrzeug auf amerikanischen Straßen zu produzieren und den Kampf nach Jeep zu bringen. Das erste Scout Motors -Modell wurde 1961 veröffentlicht und lief bis 1980. Die Volkswagen Group kaufte dann 2021 internationale Motors und finanzierte die Einführung der neuen Scout Motors -Marke 2022, wodurch nach mehr als 40 Jahren den ikonischen Namensschild auf den US -Markt zurück auf den US -Markt zurückbrachte.

Es gibt keinen Mangel an offroad-fokussierten Pickup-Trucks auf dem Markt von den großen amerikanischen Autoherstellern, was Volkswagen guten Grund gibt, sich für ein Eintritt in das Segment zu entscheiden. Die neu geformten Pfadfindermotoren enthüllten im Oktober 2024 seine ersten beiden Allelektrikumsmodelle-den Reisenden-SUV und den Terra-Pickup-beide werden im Jahr 2027 in die Produktion eintreten. Diese neuen Angebote halten die Designeigenschaften der ursprünglichen internationalen Scout-Fahrzeuge bei, aber mit modernem Touch, in Einklang mit seinen bald zu bis zu BE-BE-BE-BE-BE-Like-Like von Rivian und GMC und GMC.

Die Volkswagen Group hofft, dass Scout-Motoren in einem der wettbewerbsfähigsten Segmente in der Branche eindringen werden, und die beiden kündigten allelektrische SUVs werden nicht die einzigen Modelle sein, die sie produziert. Als Scout Motors die Reisenden- und Terra-Modelle enthüllte, heißt es auch, dass Plug-in-Hybride, die als Elektrofahrzeuge erweitert bezeichnet werden, auch als Reaktion auf die langsame Einführung von EVs in den Staaten auf dem Weg sein werden, um sich unter dem Eigentum der Volkswagen Group zu ändern, um sich vor dem ständig veränderten Markt zu schützen.