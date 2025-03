6 Arten von Autowedscheiben erklärt (und wann man ein Upgrade in Betracht zieht)

Praktisch, solange Automobile in der Nähe sind, war Regen einer der größten Feinde der Fahrer. Sie können hydroplaniert werden – hier ist, was zu tun ist, wenn es Ihnen passiert – und Regen kann auch die Schwierigkeit erhöhen, durch Ihre Windschutzscheibe zu sehen. Während Sie mit Regenschutzspray auf Wassertropfen abschneiden können, lohnt es sich möglicherweise mehr für diejenigen, die in Gebieten leben, in denen häufige schwere Regengüsse in Windschutzscheibenglas investieren, die den Regen annehmen können.

Eine wässrige Windschutzscheibe besteht, wie sein Name schon sagt, aus Glas, die mit einer Silica-Verbindung überzogen ist, die Regentropfen mit einer Perle und leichter von der Windschutzscheibe rollt. Es kann sich auch für andere Materialien wie Schmutz und sogar leichte Schneefall und Eis hilfreich erweisen. Dies hilft, die Straße sichtbar zu halten, ohne dass Flaschen mit Wasserverantwortungspray oder Übersteuerung Ihrer Windschutzscheibenwischer übertroffen werden müssen, wodurch Sie auf lange Sicht teure Reparaturen oder zusätzliche Einkäufe erspart werden. Es kann sich als besonders nützlich erweisen, wenn Sie nachts im Regen fahren, da Wasser auf Glas im Dunkeln zu einem besonders schlechten Blendung für Ihre Windschutzscheibe verleihen kann.

Stellen Sie hier wieder sicher, dass dies etwas ist, das Sie vor dem Investieren wirklich brauchen. Andernfalls kann für diejenigen, die in Gebieten mit leichten oder mäßigen Niederschlägen leben, ein regenabweisender Windschutzscheibenreiniger eine sinnvollere Wahl sein.