6.7 Cummins Lifter -Versagen: Welche Jahre sind betroffen (und mögliche Korrekturen)

Während andere Autohersteller hydraulische Rollenhelfer mit weniger Problemen verwendet haben, ist ein Problem mit dem Cummins -Design das Auslassen von Nadellagern in der Rollenbaugruppe. Die Walze am Ende des Lifters stellt Kontakt mit der Nockenwelle auf und rollt um die Nockenlappen. Das Fehlen von Nadellagern und engen Klärungen zwischen den Lappen und Walzen kann Metallspäne in das Motoröl freisetzen oder übermäßige Wärme erzeugen.

Die Verwendung des korrekten Viskositätsmotoröls ist der Schlüssel zum Ableiten des Lifterausfalls. Stellantis, der Eigentümer von Ram Trucks, gab im Juli 2023 ein technisches Service Bulletin (TSB) aus und erklärte, dass das Modelljahr 2019 und neuere Rams 10 W-30 Motoröl benötigen, während 2018 und ältere Lastwagen 15W-40-Öl erhalten sollten. Der TSB erklärt weiter, dass die Begründung hinter der Empfehlung „zurückzuführen ist,“ zurückzuführen ist, dass der neue Ventilzug „das dickere Öl verwendet“, dass sich Ablagerungen im Hydraulikventil -Wimpern -Justern bilden.

Ein weiterer Sorge für 6.7 Cummins Hydraulic Roller Lifter ist ein Dübelstift, mit dem die Lifter ausgerichtet sind. Während das Problem dem Problem der Cummins Killer Dowel Pin ähnlich klingt, das einen großen Teil von 5,9 -l -Cummins -Motoren beeinflusste, sind sie nicht verwandt. Ein falsch ausgerichteter Lifter kann jedoch zu einem katastrophalen Motorausfall führen.