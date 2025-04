6 50ccm Motorräder, die für Anfänger großartig sind

Viele Anfängerfahrer sind möglicherweise nicht zu eifrig, ein Fahrrad in den Verkehr zu bringen. Diejenigen, die auf Backroads und Wegen lernen möchten, möchten vielleicht ein Dirt-Fahrrad wie den Aprilia SX 50 in Betracht ziehen. Dies ist der Offroad-Cousin der 50er Jahre, der mit der gleichen Sorgfalt und Präzision gebaut wird, aber die Traktion und die Stoßabsorption über die Geschwindigkeit hervorheben soll.

Dies ist ein Kick-Start-Fahrrad mit einem 49,9-cm3-Single-Zylinder, einem 2-Takt, flüssiggekühlten Derbi-Euro-2-Motor und einem 6-Gang-Getriebe. Dies verleiht dem Fahrrad bis zu 8 PS, 4,7 lb-ft Drehmoment und eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Meilen pro Stunde. Das Fahrrad ist nicht mit Kraftstoff injiziert, sondern verwendet einen 14 -mm -Vergaser von Dell’orto. Es hat USD -Gabeln vorne und eine einzelne hintere Heckaufhängung.

Laut MCN ist das Chassis der SX 50er sehr robust und hat die Unterstützung, um mehr Bestrafung zu bewältigen, als der Motor in der Lage ist, herauszubringen. „Keine Menge an Drosselklappen oder Kupplungsschlupf wird die Aprilia von da an schnell von der Linie aus der Linie bringen, aber es ist ein Gas“, geben sie an. „Erfassen Sie ein bisschen Dynamik und die Dinge werden viel besser. Trotz der einzelnen Figurenleistung hilft das leichte, gut Abstandsgetriebe die Tacho-Nadel fest in der oberen Hälfte der Rev-Theke.“

Es gibt nicht viele 50-cm3-Dirt-Fahrräder für Fahrer in Erwachsenengröße, aber der Aprilia SX 50 bietet einen Rahmen in voller Größe mit einem unerschütterlichen Motor, der perfekt für neue Fahrer ist, um sich zu ärgern.