5 Zeichen Es ist Zeit, die Kühlerschläuche eines Motors zu ersetzen

Nicht alle Anzeichen dafür, dass Ihr Kühlerschlauch schlecht ist, sind für das bloßende Auge sichtbar, was bedeutet, dass Sie möglicherweise den Kühlerschlauch mit der Hand fühlen oder quetschen müssen, um zu wissen, ob er ersetzt werden muss. Wir sollten es hier kristallklar machen, dass Sie unter keinen Umständen einen Kühlerschlauch berühren sollten, wenn der Motor heiß ist. Dieser Schlauch hat schließlich Flüssigkeiten mit gefährlich hohen Temperaturen durchgepumpt, und obwohl der Schlauch so ausgelegt ist, dass er die Hitze erträgt, wird der Schlauch selbst immer noch heiß an die Berührung. Lassen Sie also die Motorzeit abkühlen, bevor Sie Ihre Hand in die Nähe des Kühlerschlauchs legen.

Sobald der Motor abkühlt ist, möchten Sie den Kühlerschlauch mit Ihrer Hand wiegen und ihn sanft drücken. Wenn sich der Schlauch beim Ausüben des Drucks schwamm oder sogar knusprig anfühlt, ist dies ein ziemlich klares Zeichen dafür, dass er eine beträchtliche Verschlechterung der Innenräume erlitten hat und mit einem neuen ausgetauscht werden muss.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Kühlerschläuche in schlechter Reparaturen sind und ersetzt werden müssen, verzögern Sie nicht bei der Einführung von Maßnahmen. Wie in der Regel bei der Erhaltung der Automobile ist es mit ziemlicher Sicherheit zu einer teureren Reparatur in der Straße, wenn sie bei Bedarf so einfache und relativ kostengünstige Reparaturen durchführen. Und in diesem Fall könnte es bedeuten, einen Motor zu ersetzen.