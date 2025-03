5 Warnschilder, Ihr Autofenstermotor läuft schlecht

Außerhalb eines moderaten Summens machen Fenster beim Öffnen und Schließen praktisch keinen Ton. Dies ist beabsichtigt, da die glatte und aerodynamische Form von Autofenstern das Glas mühelos in und aus dem Auto hinein- und aus dem Auto fährt. Wenn das Gegenteil jedoch der Fall ist und Ihre Fenster so klingen, als hätten sie Schwierigkeiten, ein- und auszugehen, haben Sie möglicherweise ein Problem in Ihren Händen.

Geräusche wie Klicken, Schleifen, Klumpen oder Klappern, die aus Ihrem Fenster stammen, da es in Betrieb ist, sind ein wichtiges Zeichen dafür, dass Ihr Fenstermotor fehlfasst. Dies weist normalerweise darauf hin, dass streunende Objekte oder Trümmer im Mechanismus gefangen sind oder dass Sie abgenutzte Zahnräder oder Kabel abgenutzt haben. Das Problem kann auch den Fenstermotor beinhalten, da es wahrscheinlich einige Schäden anhält, wenn sich Ihr Glas ein- und auszieht. Ebenso ist das Glas selbst anfälliger für Risse und Fehlausrichtung in diesen Fällen. Wenn das Fenster Ihres Autos während der Bewegung übermäßiges Geräusch macht, sollten Sie Ihren Regler und Motor so schnell wie möglich inspizieren lassen. Sie müssen wahrscheinlich an diesem Punkt eines oder beide ersetzt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.