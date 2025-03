5 unterschätzte klassische Motorräder aus den frühen Tagen von Yamaha

Yamahas erster Ausflug in das 350-cm3-Segment kam mit dem Jahr 1967. Es trat mit einem Zweitaktmotor an, der ungefähr 36 PS anstrengte-ein starker Kick für ein mittelgroßes Fahrrad zu dieser Zeit. Dies machte das YR-1 nicht nur schnell und macht Spaß, sondern auch vielseitig genug, um auf einer Straße zu fahren und zu benutzen. Das Fünfgang-Getriebe ermöglichte auch einfache Verschiebungen auf dem YR-1. Außerdem gab es Yamahas Autolube -System – wie der Name schon sagt, das bedeutete, dass die Fahrer nicht mit dem Mischen des Öls mit dem Treibstoff mischen mussten, da das Motorrad es für sie tat. Und für diejenigen, die ihre Setup auf eine bestimmte Art und Weise bevorzugten, ermöglichten verstellbare Fußsteuerungen links oder rechts das Verschieben und Bremsen.

In Bezug auf den Stil war das YR-1, wo Bold verfeinert wurde. Es kam in auffälligen Süßigkeitenrot, Blau und Schwarz mit schönen Oberflächen, die es auf dem Laufenden machten. Das Dual-Cradle-Chassis stabilisierte das Fahrrad bei hohen Geschwindigkeiten, und die gut abgestimmte Suspension tränkte Beulen für tägliche Fahrten gut. Der Lenker und der Sitz waren auf Komfort gesetzt, sodass die Fahrer lange Strecken abdecken konnten, ohne sich beengt zu fühlen. Das YR-1 war jedoch mehr als nur ein stilvolles Fahrrad. ICHTS -DNA fand seinen Weg in mehrere Yamaha -Rennräder Wettbewerb in der 350 -cm3 -Motorradklasse.