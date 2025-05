5 Reifenmarken, die von amerikanischen Zöllen am stärksten betroffen sein können

Als Präsident Trump seinen Tarif von 25% auf ausländische Auto -Teile ankündigte, spürte die Reifenindustrie viel Druck. Laut einem JPMorgan -Bericht wurden 63,4% der in den USA im Jahr 2024 verkauften Reifen importiert, insgesamt rund 18,7 Milliarden US -Dollar und machte Reifen zum 28. -importierten Nutzen des Landes. Während Kanada und Mexiko, zwei der größten Handelspartner und Unterzeichner des Landes des USMCA -Freihandelsabkommens, spielen eine bedeutende Rolle, sind mehrere ostasiatische Nationen, die von den Zöllen abzielen, ein großes Kontingent der Importe der Branche. Allein im Jahr 2024 machten Thailand, Japan und Vietnam 6,45 Milliarden US -Dollar der Reifenexporte in die USA aus. Diese Zahl beinhaltet keine Naturkautschukexporte – eine wichtige Auszeichnung, da laut der US Tire Manufacturers Association über 90% der Naturkautschukversorgung des Landes aus der Region stammt.

Trotz der Bemühungen der Verwaltung, das neue Tarifregime zu klären, einschließlich Ausnahmen für Autoteile, die dem Handelsabkommen von 2020 in den USA-Mexiko-Canada entsprechen, sind sich Experten immer noch sicher, dass die langfristigen Aussichten der Reifenbranche. Als Reaktion auf diese Angst unterzeichnete der Präsident Ende April 2025 eine weitere Exekutivverordnung, die von anderen Zöllen und Steuergutschriften entlastet wurde, die für den Wert der importierten Autoteile gilt. Nach Angaben der Verwaltung gibt die Bestellung den Herstellern mehr Zeit, um Lieferketten anzupassen. Einige Branchenmitglieder warnen jedoch davor, dass die jüngsten Maßnahmen nur wenig dazu beitragen, US-Hersteller vor den post-tariff-Preiserhöhungen der Autoteile zu schützen. Insgesamt wird vorausgesagt, dass die Preise für Verbraucherautos steigen, wobei S & P Global einen Anstieg von 5 bis 10% allein in 2025 vorhersagt. Laut dem Center for Automotive Research könnten die Zölle US -Hersteller bis zu 107,7 Milliarden US -Dollar kosten.