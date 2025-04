5 Motorölmarken, die in Amerika hergestellt werden

Obwohl BP Plc ein britisches multinationales Öl- und Gasunternehmen ist, ist seine Marke Castrol durch und durch amerikanisch. Möglicherweise haben Sie es sogar in einer Garage einer Person oder in einem örtlichen Servicezentrum gesehen. Castrol ist bekannt für seine Innovation in synthetischen Motorölen und bietet eine Reihe von Hochleistungsprodukten, einschließlich der beliebten Kanten- und GTX-Linien. Diese Öle werden von Treibern vertrauen, die einen starken Motorschutz benötigen, insbesondere unter Stress- oder Hochmilatbedingungen.

Am Ende spielt es keine Rolle, dass sich sein globaler Hauptsitz in London befindet, als Castrol in den USA eine so starke Verarbeitungspräsenz beibehält. Insbesondere in seinen Misch- und Verpackungsanlagen in Port Allen, Louisiana und Warminster, Pennsylvania. Castrols Engagement für den US -Markt zeigt sich auch durch Partnerschaften und Sponsoring, einschließlich einer kürzlichen Vereinbarung, die den offiziellen Motorölpartner der NBA und der WNBA benennt.