5 Möglichkeiten, Ihre Windschutzscheibe bei extremen Wetterereignissen zu schützen

Eine unglückliche Realität in der heutigen Automobilindustrie ist, dass Windschutzscheiben teurer als je zuvor ersetzen sind. Laut Kelly Blue Book, der die Windschutzscheibe eines älteren Fahrzeugs ohne Versicherungshilfe ersetzt, kostet es zwischen rund 300 und 600 US -Dollar, aber bei einem neueren Auto kann es bis zu 1000 US -Dollar oder mehr kosten. Der höhere Preis läuft heute auf fortschrittlichere Technologien hinaus, die heute in Automobilen eingebaut sind, wie z.

Das sind schlechte Nachrichten für Fahrer, wenn man bedenkt, dass Amerika im Jahr 2024 mehrere Unwettersysteme sah, die schädliche Hagel, starke Winde und intensive Winterstürme verursachten. Für diejenigen, die eine Garage oder einen überdachten Parkplatz haben, ist es viel einfacher, die Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs zu schützen. Aber wenn Sie diese Option nicht haben, was können Sie dann tun, um das Glas und Ihre Brieftasche Ihres Autos zu schützen? Glücklicherweise haben Einwohner in bestimmten Staaten kostenlose Windschutzscheiben -Ersatzgesetze, vorausgesetzt, sie haben einen umfassenden Versicherungsschutz.

Für alle anderen gibt es einige Schritte, die Sie unternehmen können, um das Glas Ihres Autos zu schützen. Beispielsweise kann eine regelmäßige Wartung und Inspektion dazu beitragen, geringfügige Schäden zu verhindern und zu identifizieren, bevor es schlechter wird. Sie können das Glas vor einem Hagelsturm abdecken, das Parken in bestimmten Bereichen vermeiden, die möglicherweise anfälliger für Windschäden sind, eine Schneedeckung verwenden und Ihre Scheibenwischer vor einem starken Winterereignis niemals vertikal aufbauen.