5 lustige tägliche Dodge-Modelle, die Sie für weniger als 25.000 US-Dollar verwenden können

Ja, Sie können einen fast neuen Dodge für weniger als 25.000 US-Dollar bekommen. Der Autohersteller hatte hohe Erwartungen an The Hornet, eine meist neu gestaltete Version des Alfa Romeo Tonale, als er für 2023 auf den Markt kam. Eine frühe Geschichte von Rückrufen und anderen Problemen hat jedoch die erhoffte Aufregung der Käufer abgekühlt. Infolgedessen sind die Wiederverkaufswerte der Hornisse gesunken. Laut Kelley Blue Book hat ein Basis 2023 Hornet GT mit einem originalen UVP von 32.220 USD einen aktuellen Wiederverkaufswert von 18.509 USD, ein Rückgang von fast 43% in zwei Jahren. Dodge hat die Angelegenheit nicht geholfen, indem er den Startpreis von 2025 Hornet auf 29.995 US -Dollar senkte.

Diese Situation hat den Käufern eine Gelegenheit geschaffen, eine kompakte Crossover von 268 PS (im Premiumgas) zu erreichen, die laut MotorTrend in 6,1 Sekunden 60 Meilen pro Stunde in 6,1 Sekunden erreichen kann. Überspringen des Modelljahres 2023, um die Fehler im ersten Jahr zugunsten der Hornissen von 2024 zu umgehen, führt zur Verfügbarkeit von Beispielen mit geringer Milage, die noch unterhalb von 25.000 US-Dollar garantiert werden. Da die Zuverlässigkeit immer noch ungewiss ist, ist es für alle, die einen gebrauchten Dodge Hornet in Betracht ziehen, eine Vorkaufinspektion von einem vertrauenswürdigen Mechaniker zu erhalten.