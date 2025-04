5 Fehler, die Sie beim Kauf eines Gebrauchtwagens vermeiden können

Es ist leicht, überfordert zu werden, wenn Sie über all die Dinge nachdenken, auf die Sie beim Kauf eines Gebrauchtwagens achten müssen, aber Ihre harte Arbeit zahlt sich Dividenden aus, wenn Sie mit einem in gutem Zustand abfahren, nicht eine Zitrone, die Ihre Brieftasche abnimmt. Ihre größte Verteidigung besteht darin, das Auto, das Sie kaufen, eingehende Nachforschungen an das Auto durchzuführen.

Im Internet sind verschiedene Ressourcen verfügbar, um Ihnen dies zu helfen, einschließlich Kelley Blue Book, die umfassende Informationen zu Gebrauchtwagenwert und -preisen liefert, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Zustand, Kilometerleistung und regionalen Markttrends. Sie können den fairen Marktbereich und den fairen Kaufpreis nutzen, um festzustellen, ob Sie ein gutes Geschäft erhalten. Der wahre Marktwert von Edmunds ist ein weiteres hilfreiches Tool, mit dem Sie zeigen können, was ein Auto wirklich wert ist, und Ihnen bei der Aushandlung eines fairen Preises helfen.

Sie sollten sich auch mit der Geschichte des Fahrzeugs befassen, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie kaufen möchten. CARFAX und AutoCheck sind zwei Dienste, die Fahrzeugverlaufsberichte anbieten, in denen Dinge wie Unfälle, Titelfragen und Unstimmigkeiten in den Kilometerzähler -Lesungen aufgeführt sind. Es gibt mehrere rote Fahnen, die Sie beim Kauf eines Gebrauchtwagens in einem Carfax -Bericht nicht ignorieren können, und Sie möchten auf dieselben Probleme achten, wenn Sie einen Bericht von AutoCheck verwenden. Diese Berichte sind zwar nicht narrensicher, aber sie helfen Ihnen, eine fundiertere Entscheidung über das Auto zu treffen, an das Sie kaufen.