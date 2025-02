5 der schnellsten Nissan

Während seiner langen Geschichte hat Nissan einige sehr schnelle Autos gemacht. Einer der ersten war die berühmte Skyline, ein Typenschild, das ursprünglich erworben wurde, als Nissan 1966 mit Prince fusionierte. Die erste leistungsorientierte Version war der GT-R von 1969 2000 mit seinem 160-PS-DOHC-Inline-Six-Motor und einer vollständig unabhängigen Suspension. Dieses Auto trat in den inländischen Touring -Autorennen Japans an und gewann in den ersten drei Jahren 52 Rennen. Der Skyline GT-R wurde in Japan zu einer Performance-Legende und entwickelte sich zu dem Nissan GT-R, der nun einer ungewisse Zukunft ausgesetzt ist.

Die Nissan Fairlady Z (in Japan) und Datsun 240Z (in den USA) debütierten für das Modelljahr von 1970 und waren Nissans Versuch bei einem modernen Coupé. Nissan hatte auch eine berühmte Renngeschichte, die sich im Straßenrennen und im Rallye -Wettbewerb aus dem Jahr 1958 auszeichnete, als ein Datsun 210 „Fuji“ seine Klasse im Mobilgas rund um Australien gewann. Zu den neueren Siegen gehören zahlreiche Siege in der in Japan ansässigen Serien sowie in den 24 Stunden von Daytona 1992 und 1994. Hier, von langsamsten bis schnellsten, gibt es fünf der schnellsten Autos von Nissan.