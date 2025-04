5 der schnellsten Minivans, die Sie kaufen können, sind von 0-60 Geschwindigkeit eingestuft

Der Kia Carnival, einer der neuesten Einsendungen in den Minivanmarkt, gab 2022 sein Debüt und kann die Pacifica Hybrid und Sienna durch die Haut der Zähne in einer geraden Linie schlagen. Der hochwertige und nahezu luxuriöse Karneval ist aufgrund seiner zahlreichen Standardfunktionen, einer beeindruckenden Garantie und einer der günstigsten Startpreise in der Klasse eine der besten wertvollen Minivans.

Der Karneval wird auch von einem fähigen 3,5-Liter-V6-Motor angetrieben, der 287 PS und 260 Pfund-Fuß Drehmoment produziert. Der Frontantrieb ist standardmäßig auf dem Kia und leider bietet der Minivan kein Allradantrieb. KIA hat das Innere und das Äußere des Karnevals für 2025 aktualisiert. Er fügte mehr Standardfunktionen hinzu, verbesserte das Infotainment-System um die drahtlose Integration von Smartphones und erstellte eine neue LXS-Ausstattung mit mittlerer Ebene.

Der Kia -Karneval kann bei ordnungsgemäßer Ausstattung in 7,0 Sekunden 60 Meilen pro Stunde von einem Stopp in 7,0 Sekunden erreicht werden, was schnell genug ist, um den halben Weg in unserer Liste zu halten.