5 der günstigsten neuen Autos mit Dual-Clutch-Übertragungen

Die Geschichte des Dual-Clutch-Getriebes (DCT) begann mit ihrer Verwendung bei High-End-Performance-Autos, in denen das schnelle Verschieben tief bewertet wird. Im Laufe der Zeit fanden DCTs ihren Weg in viele Massenmarktfahrzeuge. Die Suche nach den günstigsten neuen Autos mit DCTs taucht tatsächlich einige sehr angenehme Überraschungen auf. Es gibt nicht nur einige relativ kostengünstig, sondern es gibt auch eine gewisse Abwechslung in Bezug auf Körperstile. Es gibt Schräghecks, Limousinen und sogar einen kostengünstigen SUV mit DCTs.

Erstens eine Erklärung für genau das, was ein DCT ist. DCTs sind Mitglieder der AMT -Familie (Automated Manual Getriebe), die Sie normalerweise in den USA nicht sehen, dass DCTs ein extrem hohes Maß an Raffinesse aufweisen. Wie der Name schon sagt, verwenden DCTs zwei Kupplungen, von denen eines die ungeraden Zahlen und die andere steuert, die die geraden Zahnräder im Getriebe steuern. Erweiterte Algorithmen in der Programmierung des Getriebes bieten schnelle, nahtlose Verschiebungen, wenn sich die beiden Kupplungen durch die Zahnräder bearbeiten. Zu den Leistungen gehören eine verbesserte Beschleunigung dank der Fähigkeit des Getriebes, sich sehr schnell zu verschieben, ohne die Stromversorgung des Motors zu unterbrechen.

Wir beginnen mit den kostengünstigsten DCT-ausgestatteten Autos und arbeiten uns nach oben. Alle Autos auf unserer Liste haben MSRPs, die unter 40.000 US -Dollar liegen.