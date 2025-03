5 der größten Batterie-Elektroautos in den USA

Im Juli 2023 erinnerte Nissan mehr als 1 Million Fahrzeuge, einschließlich Blatt und Notiz. Zu dieser Zeit wollte das Unternehmen mehrere nicht verwandte Probleme enthalten, die sich auf das Lenkrad, die Rückfahrkamera, die Kraftstoffpumpe und die Airbags in Fahrzeugen, die in den USA, in Europa und in Japan verkauft wurden, betreffen. Nachdem Sie alle Probleme behoben hatten, würden Sie glauben, dass der japanische Autohersteller bereits alle Probleme geklärt hatte. Dies war jedoch überhaupt nicht der Fall.

Im Oktober 2024 gaben Nissan und die NHTSA einen separaten Rückruf für das Blatt heraus. Diesmal war das Problem bei den Batterien. Laut Nissan war die Hochspannungsbatterie, die seinen EV ansetzte, zu einer Überhitzung, wenn sie über den Chademo-Anschluss durch das schnelle Laden von Level 3 aufgefüllt wurde. Der Rückruf umfasste 23.887 Blattmodelle, die zwischen dem 29. August 2019 und dem 3. November 2020 gebaut und als Modelle 2019 und 2020 verkauft wurden.

Die Untersuchung von Nissan kam zu dem Schluss, dass das Überhitzungsrisiko auf übermäßige Lithiumablagerungen innerhalb der Autobatterien zurückzuführen war. Die Ablagerungen verursachten einen erhöhten elektrischen Widerstand, so dass es bemerkenswerte Schwankungen gab, wenn das EV für das Laden eingesteckt wurde. Um das Problem zu beheben, hat der Hersteller ein Software -Update eingeführt. Nissan forderte auch die Besitzer auf, schnell aufzuladen, bis die Fix eintraf.