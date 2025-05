5 der besten Übertragungszusatzstoffe zur Verbesserung der Leistung (laut Treibern)

Wenn Sie ein besonders großes Fahrzeug wie einen Geschäftswagen oder Wohnmobil fahren, ist Ihr Getriebe noch wichtiger als gewöhnlich. Das Getriebe in großen Fahrzeugen funktioniert noch härter als die in regulären Autos, da es daran arbeitet, das Gewicht von Tausenden von Pfund zu unterstützen. Wenn Sie sich schlecht dafür fühlen, können Sie ihm ein wenig zusätzliche Hilfe bei der Lösung von Lucas Oil Getriebe geben, die bei Amazon für 13,99 US -Dollar erhältlich ist.

Während dieses Additiv in regulären Autos in Ordnung ist, scheint es wirklich, wenn es in schweren Fahrzeugen verwendet wird. Es reinigt und schmiert die Stickventile und hilft Ihrem vorhandenen fleißigen Getriebeflüssigkeit noch härter, ganz zu schweigen von länger. Es hat keine Lösungsmittel oder korrosiven Chemikalien. Sie können es so ziemlich jede andere Getriebeflüssigkeit hinzufügen, ohne es zuerst abtropfen zu müssen, und der Additiv verlängert die Lebensdauer der Flüssigkeit bis zu vier Mal.

Die Übertragungsfix von Lucas Oil hat eine Bewertung von 4,6 von 5 auf Basis von 6.549 Amazon-Bewertungen, wodurch es zu einem der bestbewerteten Additive der Website ist. Mehrere Benutzer berichten über unmittelbare Auswirkungen, nachdem sie der Übertragung hinzugefügt werden, z. B. eine verbesserte Leistung und ein glatteres Verschieben. Einige Benutzer beachten jedoch, dass es sich nicht um eine absolute Lösung für eine Übertragung handelt, insbesondere für diejenigen, die bereits stark verwittert oder gealtert sind.