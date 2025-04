5 Chevrolet -Modelle mit legendären Filmauftritten

Der Begriff „Generationenfilm“ wird heutzutage wahrscheinlich zu viel über zu viel. Aber wenn es um Richard Linklaters wegweisendes Indie „benommen und verwirrt“ von 1993 geht, fühlt sich der Begriff angemessen an, wenn auch nur, weil er mehrere verschiedene Generationen spielt. Das erste ist natürlich diejenigen, die in den 1970er Jahren im Highschool -Alter standen, als die Films die Abenteuer texanischer Jugendlicher den letzten Schultag 1976 feierten.

Der Film findet in einer schicksalhaften Nacht statt, in der unterschiedliche Fraktionen von Highschoolern auf der Suche nach einer guten Zeit in ihrer texanischen Stadt durchkreuzen. Mit all dem Fahren haben Autos verständlicherweise ziemlich stark in der Action. So auch die Besetzung von aufstrebenden Stars in der Besetzung des Films des Films, darunter Mr. Matthew McConaughey, der tatsächlich sein großes Debüt in „benommenem und verwirrtem“ porträtierter Post-High-School-Slacker David Woodson gab.

Wenn Sie vergessen haben, tritt dieser endlos zitierbare Charakter am Rad einer Kirsche 1970 in Chevelle SS 454 in die Geschichte ein. So sehr, dass eine ganze Szene im Film Woodson gewidmet ist, die ausdrücklich die unter-the-Hut-Anmeldeinformationen des Fahrzeugs darstellt. Melba Toasts Rennstreifen-Äußeres ist übrigens genauso beeindruckend, und ein Fall könnte leicht gemacht werden, dass nur wenige Charaktere und Autos auf der großen Leinwand so perfekt gepaart wurden.