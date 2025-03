5 billige neue LKWs mit hohen Abschleppkapazitäten

Größer und fähiger als kompakte LKWs wie die Maverick, mittelgroße Rigs wie der Chevrolet Colorado passen etwas besser, wenn Sie öfter schleppen. Alle 2025 Chevy Colorados sind jetzt Standard mit dem 2,7-Liter-Vierzylindermotor Turbomax, der 310 PS und 430 lb-ft Drehmoment produziert. Das gibt ihnen große Schleppkraft für ihre Größe.

Laut Chevrolet maximal der Colorado mit 7.700 Pfund verfügbarer Schleppkapazität. Der Colorado, den wir kürzlich überprüft haben, war von der Offroad-Sorte im obersten Top-Tim für Dirt Adventures: ZR2 Bison. Die verbesserte Aufhängung und das Gewicht von allen Offroading-Hardware erhöhen jedoch seine Abschleppkapazität auf 6.000 Pfund. Wenn Sie keine maximale Off-Road-Angriffsfähigkeit benötigen, erhalten Sie von einer anderen Verkleidung auf 7.700 Pfund.

Der Colorado ist nur in einem Crew-Kabinen mit einem 5-Fuß-Bett erhältlich. Das ist es, was Sie also erhalten, egal auf welcher Art von Schlepptau-Bewertung Sie suchen. Die Basis -WT (Work Truck) für den Colorado beginnt vor dem Ziel bei nur 31.900 US -Dollar. Fügen Sie das erweiterte Trailering -Paket zum Mix (945 US -Dollar) hinzu und Sie sind im Geschäft. Es umfasst einen 2-Zoll-Empfängerkupplung, einen 7-poligen Stecker, einen Anhänger-Brems-Controller, eine Anhänger-App im Fahrzeug, die die Kilometerleistung des Anhängers verfolgt, und die Überwachung von Blindflecken mit Anhängerabstand im überwachten Bereich. MSRP für einen Basistrim-Colorado mit Hinterradantrieb und die zusätzliche Abschleppausrüstung beträgt 34.440 USD (einschließlich Zielgebühr von 1.595 USD).