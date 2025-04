5 billige Milwaukee-Werkzeuge, die für die Arbeit an Autos Muss sind.

Möglicherweise benötigen Sie auch einige Artikel für die elektrische Wartung. Eines der wertvollsten Gegenstände, die Sie bei der Diagnose elektrischer Fehler in jedem Fahrzeug haben können, ist ein guter Spannungstester. Diese ermöglichen es Ihnen, festzustellen, ob die Kabel und Verbindungen in Ihrem Auto ordnungsgemäß funktionieren.

Milwaukee macht einen Autospannung/Kontinuitätstester, der in einem kleinen und erschwinglichen Paket grundlegende, genaue Leistung bietet. Nach Angaben des Herstellers „geben herkömmliche Tester nur breite Spannungsbereiche an, die elektrische Probleme wie Spannungsabfälle maskieren, die Milwaukee-Autospannung/ Kontinuitätstester mit Widerstand liefert Messungen bis zum Dezimalwert und zeigt sie auf einem einfach zu lesenden LCD an. Der Tester bestimmt auch automatisch, ob sie nach volutieren oder kontinuierlich oder kontinuierlich getestet werden.“ Dieses Gerät verfügt über ein hinterleuchtetes LCD -Display im Gesicht sowie Audioindikatoren, sodass Sie in jeder Situation leicht ablesert werden können. Es beinhaltet ein LED -Arbeitslicht, um die Suche nach den Sie testen zu finden.

Dieser hat eine 4,2 bei Amazon und eine 4,3 im Home Depot. Es ist weithin für seine Haltbarkeit, Erschwinglichkeit und grundlegende Funktionalität gelobt, obwohl einige besorgt darüber geäußert haben, dass seine Resistenzmessung etwas begrenzt ist. „Manchmal ist das beste Werkzeug für den Job ein einfacher 2- oder 3-Funktion-Tester wie dieser“, schrieb ToolGuyd in ihrer Rezension. „In anderen Fällen möchten oder benötigen Sie einen Messgerät mit größerer Funktionalität. Wenn Sie bereits ein voll funktionsfähiges Messgerät haben, kann dies einen bequemen Kumpel ergeben, der nur für den Fall, dass Sie es benötigen, von Ihrem Gürtel hängt.“ Sie können diesen für 49,97 US -Dollar zu Hause in Home Depot bekommen.