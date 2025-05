5 billige Lastwagen, die teuer aussehen

Es gibt einen drastischen Unterschied zwischen dem Sierra 1500 Denali Ultimate und der Standardversion des Sierra 1500 Denali: dem Preis. Die ultimative Version ist unbestreitbar teuer, teilweise dank ihrer außergewöhnlichen Kabine mit reichlich Beinfreiheit. Aber als Gegenleistung für einen solchen Luxus müssen Sie für das ultimative Modell 2025 über 86.000 US -Dollar zahlen. Glücklicherweise ist die reguläre Version weitaus billiger – und sie trägt immer noch Luxus. Was lässt die Sierra 1500 Denali so schick erscheinen? Für den Anfang der große und kräftige Chrom -Frontgrill und ein bequemer Innenraum Hinweis auf einen Grad der Klasse, das weit höher ist, als der Preis vorschlägt. Die Ledersitze sind in neueren Modellen erhitzt, und einige Versionen sind mit einer stilvollen Aluminiumverkleidung ausgestattet. Bewunderer haben diese High-Tech-Sitze als „verschwenderisch“ und die ausgefallenen Trimmoptionen als „posh“ beschrieben (auf gute Weise).

Und obwohl nicht schmutzig billig, hat das neueste und beste Basismodell 2025 einen Startpreis von 65.400 US -Dollar, was heutzutage für eine Abholung dieses Kalibers überdurchschnittlich überdurchschnittlich ist. Natürlich können frühere Modelljahre für Tausende weniger verabschiedet werden, aber sie sind immer noch mit diesem „Posh“ Sierra 1500 Denali -Stil verbunden. Eines der besten Jahre für das GMC Sierra, das Modell 2012, scheint ein Paradebeispiel für einen billigen LKW, der teuer aussieht. Heutzutage erhalten Sie einen voll beladenen SL Tric 2012 Sierra 1500 für rund 20.000 US-Dollar. Einige dieser LKWs verfügen über ein Bose Premium-Soundsystem, eine leistungsverstellbare Schleppspiegel und gestohlene Fahrzeugverfolgungsfunktionen.