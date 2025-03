5 Alternativen zum Tesla CyberTruck

Der 2025 Chevrolet Silverado EV bietet eine vollständigere Modellpalette zusammen mit einer neuen, kleineren Standard -Reichweite. Dies bietet eine Auswahl von drei verschiedenen Silverado -EV -Batterien: Standardbereich, erweiterter Bereich und Max -Reichweite.

Es gibt auch Stromoptionen für den Chevrolet Silverado EV. Alle sind zweimotorische AWD-Konfigurationen. Die PS -Bewertungen beginnen bei 510 in der WT -Verkleidung, bewegen Sie sich auf 645 im LT und übertreffen Sie sich bei 754 in den Aufpegeln. Laut Car & Triver-Tests betragen die Leistungszahlen für die 754-PS-Silverado-EV-RST in 4,1 Sekunden 0 bis 60 Meilen pro Stunde und in 10,0 Sekunden, in der Nähe der Zahlen des Dual-Motor-Cybertrucks. Das Bordsteingewicht des Silverado EV mit der größten 205 -kWh -Batterie beträgt 8.800 Pfund, fast 2.000 Pfund mehr als der Cybertruck. Die EPA-geschätzte Reichweite für den Chevrolet Silverado EV von 282 Meilen für den WT mit der Standardbatterie bis zu einem Hoch von 492 für das 8-WT-Batterie. Der LT mit der erweiterten Reichweite kann 408 Meilen betragen, und der erste mit der Max -Reichweite kann 460 Meilen erreichen.

Die Preise in Silverado EV beginnt mit den abgespeckten WT (Work Truck) -Versionen, alle mit 510 PS-Motoren. Die WT Silverado EVs beginnen bei 55.000 US -Dollar bei der Standardbatterie und erreichten 75.700 US -Dollar bei der maximalen Batterie. Die konsumentenfreundlicheren Versionen des Silverado EV beginnen mit dem LT mit dem erweiterten Bereich Batterie bei 75.195 US-Dollar und maximal mit dem ersten Batterie mit dem Max-Bereich von 97.895 US-Dollar.