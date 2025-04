5 427 Kistenmotoren, die Sie kaufen können, die eine ernsthafte Leistung bieten

Ford begann 1958 mit der Herstellung der Fe-Serie von Big Block V8-Motoren. Das FE-Design war in mehreren Verschiebungen erhältlich, darunter 360, 390 und 427 Kubikzoll. Zusätzlich zum 427 Cammer baute Ford eine weitere Version des 427 Big-Block V8 mit dem Spitznamen The Side-Oiler für Ausdauersport-genauer gesagt, um mit Ferrari zu konkurrieren und zu gewinnen. Der Ford 427 Fe ist nicht mehr in der Produktion, aber der 427-Kubikzoll-Boss-Kistenmotor, der aus dem Ford 351 Small Block stammt, führt den Renngeist des Unternehmens durch und bietet eine ernsthafte Leistung.

Die Ford Performance verwendet „535 PS“ im Produktnamen des 427-kubischen Boss-Kistenmotors. Die bereitgestellten Motorspezifikationen zeigen jedoch, dass eine Leistungsleistung von bis zu 543 PS bei 5.900 U / min und 540 lb-ft Drehmoment bei 400 U / min vorliegt. Die Konstruktion des Kistenmotors umfasst eine Auswahl an geschmiedeten Interna wie Stahlkurbelwelle, Stahl-H-Strahl-Stangen und Aluminiumkolben. Die Aluminiumzylinderköpfe enthalten Ansaugventile mit einem Durchmesser von 2,05 Zoll und 1,60 Zoll Abgasventilen. Die mitgelieferte hydraulische Rollen -Nockenwelle bietet bis zu 0,618 Zoll Auftrieb mit bis zu 248 Grad Dauer.

Der 427 -Boss -Kistenmotor ist in langer Blockform erhältlich und umfasst Komponenten wie die Ventilabdeckungen, die Front -Sumpfölwanne und die Wasserpumpe. Die Kistenmotor enthält kein Schwungrad, ein Händlersystem oder ein Ansaugkrümmer. Ford empfiehlt einen Edelbrock Super Victor-Ansaugkrümmer und einen 770-CFM-Vergaser, um die beworbenen Leistungsbewertungen zu erreichen.