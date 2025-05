Wenn es um Benutzermeinungen von Reifen in China geht, geht es nicht viel besser als Linglong. Benutzer haben eine Litanei von Problemen mit der Marke gemeldet, insbesondere der Leistung bei nassen Bedingungen und der allgemeinen Haltbarkeit. Fahrer, die die Marke auf Tyrereviews.com diskutierten, beschrieb die Reifen auf nassen Straßen als ausgesprochen gefährlich. Ein Benutzer setzte es so aus, „schreckliche Reifen. Im Nass sind sie nur nur gefährlich, riesige Mengen an Untersteuern, sehr schlechten Stoppentfernungen und ein Gefühl des Mangels an Kontrolle.“ Mehr als ein Benutzer sagte, das Ausgehen mit diesen Reifen auf nassen Straßen fühlte sich Lust auf, auf Eis zu fahren.

Als ob seine Leistung unter nassen Bedingungen nicht schlimm genug wäre, kommentierten die Benutzer, dass die Reifen selbst bei trockenen Bedingungen schlecht abschnitten und keine Traktion fehlten. Ein Besitzer hat zu sagen: „Trockener Griff, sehr arm, das Auto will nur untersteuert, und wenn ich mich dem Gas in die Nähe des Gas nähere, bekomme ich Reifenquietschen.“ Ein Fahrer auf dem R/Carsireland Subreddit beschrieb das Fahren mit Dreiecksreifen auf diese Weise: „Schrecklich. Bringen Sie Rosenkranzperlen mit, wenn Sie in den Nassen mitfahren“, während Sie in den Foren von E90Post.com mit dem Fahrer sagte: „Ich fand sie absolute Müllreifen. Noisy und sehr rutschig und gefährlich im Regen.“ Ein weiteres Thema, das die Kommentare in verschiedenen Foren durchläuft, ist das Geräusch, das die Reifen produzieren. Auf dem Forum Alfauner.com sagte ein Benutzer, dass die Reifen mit Geschwindigkeiten über 50 Meilen pro Stunde viel Lärm machten und es als lautes Heulen beschrieben haben. In den Foren baten die Benutzer die Fahrer an, Dreieck zu überspringen und teurere Reifen einer seriösen Marke zu entscheiden.