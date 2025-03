4 Pickup -Trucks, die von einem Cummins -Dieselmotor angetrieben werden

Für eine Marke, die so berühmt für ihre Power Stroke -Dieselmotoren ist, würden nicht viele erwarten, dass Ford Cummins Dieselmotoren in seinen Lastwagen benutzt. Die Ford F-650 und F-750 verwendeten jedoch zwischen 1992 und 2015 Cummins-Dieselmotoren. Die fraglichen Motoren sind die 5,9-Liter-B-Serie von Cummins-ja, der gleiche Motor, der auf den Hochleistungs-LKWs der RAM-LKW zu finden ist.

Zu dieser Zeit arbeitete Ford mit Cummins und Navistar zusammen, um den Ford F-650 und F-750 in Escobedo, Mexiko, zu bauen. Die bestehende Partnerschaft besteht also durch große Wahrscheinlichkeit, und die Tatsache, dass Ford in den 90er Jahren einen Anteil von 10,8% an Cummins hatte, machte den Prozess alle reibungsloser. Nachdem Cummins 2007 den 6,7-Liter-Diesel-Inline-Six auf den Markt gebracht hatte, bot Ford erneut den ehrwürdigen Ölbrenner auf der F-650 und F-750 an, wo er viel Strom und Drehmoment machte. Unter der Motorhaube des F650, zum Beispiel der ISB 6,7L-Cummins-Dieselmotor, der bis zu 325 PS und 800 lb-ft Drehmoment erzeugt wurde.