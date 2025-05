4 Hochleistungs-Budget-Reifenmarken perfekt für Ihren Pickup (laut Nutzern)

Falken Tyres ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich über die Grenze zwischen Budget- und Mittelstufen-Marken in Bezug auf die Preise überspannt. Es ist eine beliebte Wahl bei Fahrern, die Fahrzeuge mögen, die größer als Personenwagen sind, und in der Liste der besten SUV -Reifen von 2025 in der Slashgear -Liste enthalten sind. Abhängig von welchem ​​Modell und wo Sie sie kaufen, zahlen Sie möglicherweise mehr als für echte Budgetmarken, aber Sie können auch leichte Lkw -Reifen zu guten Preisen finden, wenn Sie in der Nähe einkaufen.

Walmart verkauft den Falken Wildpeak H/T02 die ganze Saison 225/75R16 108T XL Light Truck Tire für nur 133 US -Dollar. Das Modell verfügt über einen XL-Lastbereich und kann bis zu 2.200 Pfund pro Reifen unterstützen. Obwohl es möglicherweise nicht super schwer ist, ist es eine solide, erschwingliche Wahl für Pickup-Besitzer, die ihre Lastwagen nicht an die absolute Grenze schieben. Das Unternehmen verkauft auch Reifen mit höheren Lastindizes und muss nicht unbedingt so viel teurer sein.

Ein Reddit -Benutzer fand ein gutes Geschäft auf einer Reihe von Falkens und hat an R/Reifen gepostet, um festzustellen, ob er den richtigen Anruf getätigt hat. Der Posten wurde mit einem Chor von kurzen und einfachen Antworten wie „Good Choice“, „Good Tyres“ und „Good Price“ getroffen. Eine Antwort liefert ein wenig mehr Details: „Ich habe diesmal das Falken Wildpeak alle Geländereifen auf meinem LKW bekommen, und sie sind die besten Reifen, die ich je aufgestellt habe.“ Ein anderer Redditor antwortet, dass Falken „wie Butter“ fühlt. Ein weiterer Beitrag im selben Subreddit bietet im Allgemeinen ein ähnliches Feedback zur Marke, wobei ein Benutzer so weit geht, zu sagen: „Glättere Fahrt als die von Michelin, die ich hatte (…) Ich habe Pirellis, Falken, Michelin, Continental usw. verwendet und diese greifen so gut oder besser.“