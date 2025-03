4 Häufige Sicherheitsmerkmale, die Sie möglicherweise nicht kennen, dass Volvo erfunden hat

Die Sicherheit des Autos sollte immer ernst genommen werden, aber es wird von höchster Bedeutung, wenn Kinder beteiligt sind. Volvo behauptet, der erste Prototyp des Kindersicherheitssitzes sei von den Sitzen der Astronauten inspiriert worden-wo die nach hinten gerichtete Position des Sitzes die Aufprallkräfte aus Kollisionen gleichmäßiger verteilen. Der umkehrbare Beifahrersitz bedeutete auch, dass Sie Ihr junges Auge im Auge behalten konnten, um sicherzustellen, dass sie während der Fahrt in der sichersten Position blieben.

Volvo arbeitete auch auf dem nach hinten gerichteten Kindersitz, mit dem wir jetzt alle vertraut sind. Mit der Einführung des ersten Booster-Kissens im Jahr 1978 konnten Kinder, die dem ziemlich restriktiven Kindersitz ausgewachsen waren, jetzt optimal für das Dreipunkt-Sicherheitsgurtsystem positioniert werden. In den Jahren von Booster und Kindersitzen wurden im Laufe der Jahre in Volvo’s Engineering and Design -Abteilungen einige Iterationen mit der Implementierung von Merkmalen wie dem Schwenkmechanismus und integrierten Booster -Kissen durchgeführt. In zweistufigen eingebauten Booster-Kissen kann auch die Höhe des Sitzes eingestellt werden.

Die jahrelanger Verfeinerung hat die Absorption und den Schutz der Aufprall in Kinderverstärker-Sitzen verbessert, und Volvo hat auch mit einigen Konzepten herumgespielt, wie ein aufblasbarer Kindersitz im Jahr 2014. Volvos Engagement für die Sicherheit von Kindern ist teilweise der Grund, warum fast jedes Auto jetzt mit Ankerpunkten für die Installation von Booster-Sitzplätzen von Drittanbietern jetzt ausgestattet ist.