Wenn Sie ein Auto wollen, das schneller als das Scat -Pack für eine bescheidene Summe ist, gehört die XDRIVE -Limousine von 2025 M340i zu den besten Optionen. Die Sportlimousine verfügt über einen 3,0-Liter-Inline-Six und ein 48-Volt-Mild-Hybrid-System, das 386 Pferde und 369 Pfund-Fuß Drehmoment liefert, die über ein Achtgang-Automatikgetriebe an die Räder geliefert werden. Das ist fast die Hälfte der Kraft des Ladegeräts Scat Pack, aber es reicht aus, um es mit Begeisterung nach vorne zu bringen.

BMW schätzt die M340I-Xdrive-Limousine in 4,1 Sekunden mit 0-60 Meilen pro Stunde. In seinen Leistungstests fanden das Auto und der Fahrer jedoch fest, dass das Auto in 3,7 Sekunden von Naught auf 60 Meilen pro Stunde fahren kann und die Viertelmeile in 12,2 Sekunden bei 112 Meilen pro Stunde löscht. Für den Kontext sprintet das elektrische Ladegerät in 3,3 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde und bedeckt laut Dodge die Viertelmeile in 11,5 Sekunden.

Zugegeben, das BMW -Testauto von C/D kostete satte 70.020 US -Dollar, aber die Xdrive -Limousine von 2025 M340i ist in der Lage, eine Höchstgeschwindigkeit von 150 Meilen pro Stunde in der Basisspezifikation zu erzielen, während sie einen Start -MSRP von 62.200 US -Dollar kosten. Das heißt nicht, dass es besonders billig ist, aber wenn er anhand des Preisschilds des Scat Pack Chargers beurteilt wird und die Freude, die es angeblich bringt, neigt man, der 2025 BMW M340I XDRIVE Limousine zuzustimmen, ist eine gute Limousine für den Preis.