3 Luxus -SUVs, die Sie beim Einkauf eines Gebrauchtwagens vermeiden sollten

Ein weiterer luxuriöser SUV ist die Entdeckung von Land Rover, die nicht mit dem Verteidiger verwechselt werden sollte. Es ist eines der bemerkenswertesten Fahrzeuge aus der britischen Marke und gibt es seit über drei Jahrzehnten und fünf Generationen. Es ist jedoch auch eine der schlechtesten, die sie basierend auf Zuverlässigkeit und Reparaturkosten zu kaufen. Laut Consumer Reports hat Land Rover Bekanntheit für „Aufbau von SUVs, die häufig und teuer zusammengebrochen“ aufgebaut haben. Die vom Standort gesammelten Daten zeigten, dass Land Rover-Fahrzeuge die höchsten Wartungs- und Reparaturkosten unter 28 Marken aufweisen, wobei die durchschnittlichen 10-Jahres-Ausgaben über 17.000 US-Dollar beliefern. Das sind mehr als dreimal Teslas Reparaturkosten von 5.050 US-Dollar.

In welcher Umfrage von CAR? ‚S 2024 von CAR belegte die Land Rover Discovery in Bezug auf die Zuverlässigkeit den neunten Platz von 12 SUVs von siebensitzig, und die Marke war 27 von 31 gemessen. Der einzige große Vorteil der Entdeckung ist seine Offroading-Fähigkeit, die eine der besten in seiner Klasse ist. Insbesondere die Sportvariante wird durch verschiedene Probleme verfolgt, einschließlich elektrischer Fehler, Warnleuchtenprobleme und Einschränkungen des Infotainment -Systems. Zu den Beschwerden des allgemeinen Eigentümers waren auch die Verfügbarkeit von Teilen und die langen Abwicklungszeiten für Reparaturen verbunden. In den Modelljahren 2017 und darüber hinaus haben viele Entdeckungsbesitzer auch wiederkehrende Probleme mit den Motor- und Emissionssystemen gemeldet.