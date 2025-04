2025 Toyota Land Cruiser Onroad Review

Hier in Großbritannien hat sich der Toyota Land Cruiser immer ein bisschen wie ein „Wenn Sie wissen, Sie wissen“ gefühlt. Mit der Existenz des neuen Land-Rover-Verteidigers ist die Wahl des Offroaders für diejenigen, die aussehen wollen, als würde sie gelegentlich Versuche in Angriff nehmen und verbringen die meiste Zeit damit, in Bicester herumzufahren. Das Landkreuzer-Großbritannien ist vergleichsweise hübsch.

Warum ist das der Fall? Obwohl der Preis für eine Prämie geprobt wurde, war der Toyota immer ziemlich landwirtschaftlich zu fahren. Das ist großartig für etwas, mit dem Sie sich tatsächlich ansehen werden, mit Gipfeln und Wäldern, aber da die meisten britischen Käufer das Aussehen und die Fähigkeiten eines Offroaders wollen, ohne Gras tatsächlich zu berühren, ist es leicht zu erkennen, warum der japanische 4×4 nicht oft berücksichtigt wird.

Das ist etwas, was die neue Version des legendären Typenschilds korrigieren will. Ja, es ist immer noch ein Bonafide-Offroader, aber jetzt ist das Versprechen, ein besseres Auto zu sein, mit dem man auf dem Asphalt leben kann. Trägt das wahr?

In gewisser Weise ja. Da es sich um ein Auto mit einem Leiter-Frame-Chassis und nicht mit einem Monocoque handelt und eher passive Federn als adaptive Dämpfer verwendet, ist es überraschend gut verfeinert. Bei konstanter Geschwindigkeit, Straßen- und Windgeräuschen ist es nicht so überwältigend, und obwohl es ziemlich wälzend ist, insbesondere bei Standard-Terrain-Reifen im Standard-Terrassen, ist es nicht schrecklich.

Das und es ist ein bequemer Ort zum Sitzen. Die Sitzposition befindet sich, gibt jedoch nicht das Gefühl, einen Tank zu leiten, und diese mit Leder umwickelten, beheizten und belüfteten Stellen, an denen Ihr Gesäß eingestuft wird, können Sie sich sehr wohl fühlen.

Sie werden anfangen, seine vage, offroad-Natur zu bemerken, sobald Sie alles tun, was den Landkreuzer steuert. Der riesige Wendekreis fühlt sich ein wenig größer als die Realität, wenn Sie in der Stadt saugert werden, und nur sehr wenig Vertrauen, wenn Sie ihn auf einer kurzen Straße leiten. Nicht, dass Sie wollen, wenn man bedenkt, wie viel Körperrolle es hat – selbst mit elektronisch angeschlossener Rollbalken.

Andere Märkte haben adaptive Dämpfer als Option, die in europäischen (und letztendlich britischen) Autos nicht angeboten werden – etwas, das dazu beitragen kann, einige dieser Probleme zu lindern.

Natürlich ist die Einschränkung zu all dem, dass der Toyota Land Cruiser ein Auto ist, das noch hauptsächlich für raue Landschaften erobert wird. Leider muss dieser Test einen weiteren Tag warten – aber es ist einer, dass wir ziemlich aufgeregt sind und wahrscheinlich einige dieser Mängel vergeben.

Im Moment gibt es im neuen Land Cruiser, einer 2,8-Liter-Vierzylinder-Dieseleinheit, nur einen Motor. Dies bietet 202 PS und 369lb FT Drehmoment, das durch ein Achtgang-Drehmomentwandlergetriebe gesendet wurde und die in 10,9 Sekunden abgedeckte 0-62 Meilen pro Stunde abgedeckt werden kann.

Langsam? Ja, aber es fühlt es nicht unbedingt. Das Low-End-Grunzen fühlt sich ziemlich druckvoll an, und dieses neue Getriebe ist so viel reaktionsschnell und entscheidender als die Sechsgang-Einheit, die in älteren Beispielen zu finden ist.

Im Allgemeinen ist es einfach einfacher zu leben, obwohl es immer noch nach einem Van klingt und in unserer Woche mit dem Auto um 25 mpg zurückgekehrt ist, also nicht erstaunlich. Es wird erwartet, dass eine milde Hybridversion später in diesem Jahr nach ihrer jüngsten Einführung in den Hilux eintreffen sollte.

So weniger effizient als ein Verteidiger und weniger attraktiv für die Verwendung auf der Straße. Was ist dann der Punkt?

Nun, der Landkreuzer ist einfach sehr, sehr cool, nicht wahr? Schauen Sie sich einfach die 40er-inspirierte Karosserie, diese runden Scheinwerfer und den großen ‚Toyota‘-Schriftzug auf unserem Auto an. Sie können diesen Quadrat haben, wenn Sie möchten, aber wir bevorzugen dieses Retro-Fest, um ehrlich zu sein.

Es ist auch ein sehr angenehmer und geräumiger Ort. Sicher, die Auswahl eines rein schwarzen Interieur ist nicht zu inspirierend, aber alles fühlt sich bemerkenswert gut zusammengeschraubt an, große, klobige Knöpfe sind leicht zu bedienen und es gibt viele Orte, um Dinge zu speichern. Kühlerkiste unter der Armlehne? Perfekt.

Unabhängig davon, wie Sie Ihren Toyota Land Cruiser angeben, wird es mit einem 12,3-Zoll-Infotainment-System ausgestattet. Die Software von Toyota ist ziemlich primitiv, funktioniert aber fehlerfrei, und Sie können Ihr Telefon immer für Android Auto- und Apple CarPlay -Support anschließen. Unser erstes Auto mit einem gigantischen Panorama-Schiebedach, einem brillanten 14-Sprecher-Audiosystem.

Es ist nicht überraschend, dass es auch in der Rückseite Platz ladet, sodass Ihre hinteren Passagiere ziemlich erfreut sein werden – besonders wenn sie die beheizten und gekühlten Rücksitze entdecken.

Ohne den Toyota Land Cruiser Offroad zu nehmen, ist es unmöglich, ein endgültiges Urteil zu geben. Als Straßenauto konnten Sie sicher etwas Raffinierteres finden, aber warum sollten Sie dann überhaupt einen 4×4 kaufen?

Wenn es cool aussieht, werden Sie es wirklich nicht besser mit einem Verteidiger als dem Landkreuzer machen. Meistens, weil alle anderen den Land Rover haben und Sie auffallen werden.

Zugegeben, das wird nicht billig. Die Preisgestaltung beginnt bei € 77.845 und im Fall unseres Erstausgabe -Testautos werden das € 79.995 betragen. Ein Verteidiger 110 beginnt erheblich billiger, obwohl Sie für eine ähnliche Spezifikation ungefähr das gleiche zahlen werden.

Die vernünftige Option als Straßenauto? Nein, aber wann war Spaß?

Bleiben Sie dran, sobald wir endlich mit dem Toyota in schwierigen Sachen in die Hände bekommen können.